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Роспотребнадзор забраковал воду всех пяти официальных пляжей Казани: купаться там нельзя

Роспотребнадзор не удовлетворило качество воды на каждом из них.

Результаты лабораторного исследования воды с пяти официальных пляжей Казани и одного Альметьевска не удовлетворили Роспотребнадзор РТ, пляжи будут закрыты для отдыхающих, сообщили в ведомстве.

После исследований воды аншлаг с запретом на купание поставят на пляжах «Комсомольский», «Нижнее Заречье», «Локомотив», озёр Глубокое и Большое Лебяжье. Также запрет коснулся городского альметьевского пляжа.

Пробы воду будут брать в течении всего летнего сезона.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане появятся 12 новых пляжей. Новые места для отдыха будут организованы на Каме в Елабуге, в Арске на Казанке, на реке Ик в Муслюмово, на Волге в Тетюшах и в посёлке Васильево.

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