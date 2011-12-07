Купальный сезон в Татарстане начнётся 1 июня

Купальный сезон в этом году в Татарстане начнётся 1 июня.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Казани, до конца мая водолазы должны будут обследовать и очистить дно пляжей. Речь идет о «Локомотиве», «Нижнем Заречье», «Большом Лебяжьем», а также у озер «Изумрудное», «Глубокое», «Комсомольское» и у парка Победы.

Также в настоящее время специалисты отбирают пробы воды и песка на исследования. На пляжах отремонтируют навесы, скамейки и раздевалки, обновят урны.

Годом ранее купальный сезон на городских пляжах открылся позже. Тогда температура воды на территории республики достигла еще только 13 градусов, поэтому у татарстанцев был риск получить переохлаждение.

В этом же году столбик термометра показывает +35 градусов. В ГУ МЧС России по РТ советуют не выходить на улицу в самое жаркое время суток, избегать интенсивной физической нагрузки, пить много воды, а также не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.