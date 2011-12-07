Из-за жары на территории РТ будет действовать штормовое предупреждение

На территории РТ из-за высокой опасности лесных пожаров было объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 26 мая, сообщает Гидрометцентр РТ.

Из-за жаркой погоды татарстанцам порекомендовали избегать интенсивной физической нагрузки и побольше пить воды.

По прогнозам синоптиков, завтра татарстанцев ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. Минимальная температура воздуха ночью +17...+22 градусов. Максимальная температура воздуха днем +30...+35 градусов.

В связи с этим жителям республики рекомендуют поддерживать прохладную температуру воздуха в доме, открывая окна только ночью. Также в ГУ МЧС России по РТ советуют не выходить на улицу в самое жаркое время суток, избегать интенсивной физической нагрузки, пить много воды и не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.