В Казани к 1 июня готовят к открытию пять городских пляжей

Для казанцев и гостей города 1 июня в Казани откроется 5 городских пляжей, а также 3 места отдыха у воды. Об этом на совещании в казанской мэрии рассказал Начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

«Открытие купального сезона на пляжах „Локомотив“, „Нижнее Заречье“, „Озеро Глубокое“, „Озеро Комсомольское“, „Большое Лебяжье“, а также в местах отдыха у озера Изумрудного, озера Лебяжьего и озера в парке Победы планируется 1 июня. С этого дня там ежедневно с 9:00 до 20:00 будут дежурить спасатели и медики», — сказал Тимурханов.

Он добавил, что все пляжи будут укомплектованы лодками, спасательным снаряжением, медикаментами.

«До 28 мая мы должны завершить водолазное обследование и очистку пляжей. Провести первичный анализ воды и песка, обновить все имеющиеся информационные стенды и выставить аншлаги о запрете купания для детей», — рассказал спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на благоустройство территорий у воды в Казани выделили 5 млн рублей.