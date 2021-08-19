Whoosh: В Казани инспекторы ГИБДД изъяли 75 электросамокатов

В Казани прошел совместный рейд ГИБДД и исполкома города по парковкам электросамокатов. Как рассказали «Казанским ведомостям» в сервисе проката Whoosh, были эвакуированы порядка 75 транспортных средств только этой компании. В казанской мэрии заявили, что со 2 июля в общей сложности были изъяты 93 транспортных средства.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, рейды по несанкционированным местам парковки электросамокатов проводятся 2-3 раза в неделю. При этом власти утверждают, что шеринговые компании игнорируют их замечания, поэтому с начала июля и были изъяты 93 самоката по причине нарушения правил благоустройства.

За этот же срок за нарушения ПДД к ответственности привлечены 481 человек. При этом 8 нарушителей управляли транспортом без соответствующего водительского удостоверения. При этом также была эвакуирована «Газель» с 15 самокатами внутри за то, что у нее были неисправности.

«Участились ДТП, связанные с передвижениями на самокатах, увеличилось количество пострадавших в них, в связи с этим было принято решение о проведении масштабного рейда по изъятию самокатов», — указывает пресс-служба мэрии.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД сообщает, что за первую половину этого года количество официально зарегистрированных ДТП с участием электросамокатов выросло более чем в два раза. Произошло 135 аварий, в которых погибли 3 человека и пострадали 138.

Лидером по количество аварий остается Санкт-Петербург, где произошло 32 ДТП. На втором месте идет Москва с показателем в 26 случаев, следом Краснодарский край — 12 эпизодов. При этом в 116 из них транспорт принадлежал индивидуальным пользователям и только в 19 юридическим лицам.

Сегодня же изданию в ОГИБДД Управления МВД по Казани заявили, что если мощность электросамоката не превышает 250 ватт, то его водитель приравнивается к пешеходу и должен соблюдать соответствующие правила дорожного движения. Если мощность не превышает 4 тысячи ватт — то нужно водительское удостоверение категории «М». Если больше — то это уже мотоцикл, а значит на него нужны права категории «А, А1».