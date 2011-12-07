Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Вышли на финишную прямую»: бассейн в казанской гимназии №175 не сдали в обещанный срок

При строительстве активно использовалась технология информационного моделирования.

Бассейн казанской гимназии № 175 находится на завершающей стадии. Об этом сообщил ГУП «Татинвестгражданпроект».

«Работы по возведению бассейна <…> на финишную прямую. Проектные и строительно-монтажные работы были выполнены специалистами ГУП „Татинвестгражданпроект“ точно в обозначенные сроки», — указано в сообщении застройщика.

Чаша бассейна имеет параметры в 11,5×25,5 метров. Ее глубина начинается от 1,1 и достигает 1,8 метра. Во время работ активно использовалась технология информационного моделирования, что, по мнению компании, помогла принимать «максимально оптимизированные решения в сжатые сроки».

При этом строители планировали сдать бассейн еще 25 августа. Эта информация была размещена на сайте «Татинвестгражданпроект» еще 7 июля.

«Сдача объекта запланирована на 25 августа 2021 года», — сообщается на сайте. Также было указано, что работы ведутся по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова.

В начале августа «Казанские ведомости» посещали гимназию № 175, пострадавшую от вооруженного нападения.

На размещенном на объекте аншлаге также было указано, что сдача бассейна планируется 25 августа. Тогда было видно, что на самом здании еще не завершены фасадные работы. 

КВ
Лента новостей