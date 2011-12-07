«Вышли на финишную прямую»: бассейн в казанской гимназии №175 не сдали в обещанный срок

Бассейн казанской гимназии № 175 находится на завершающей стадии. Об этом сообщил ГУП «Татинвестгражданпроект».

«Работы по возведению бассейна <…> на финишную прямую. Проектные и строительно-монтажные работы были выполнены специалистами ГУП „Татинвестгражданпроект“ точно в обозначенные сроки», — указано в сообщении застройщика.

Чаша бассейна имеет параметры в 11,5×25,5 метров. Ее глубина начинается от 1,1 и достигает 1,8 метра. Во время работ активно использовалась технология информационного моделирования, что, по мнению компании, помогла принимать «максимально оптимизированные решения в сжатые сроки».

При этом строители планировали сдать бассейн еще 25 августа. Эта информация была размещена на сайте «Татинвестгражданпроект» еще 7 июля.

«Сдача объекта запланирована на 25 августа 2021 года», — сообщается на сайте. Также было указано, что работы ведутся по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова.

В начале августа «Казанские ведомости» посещали гимназию № 175, пострадавшую от вооруженного нападения.

На размещенном на объекте аншлаге также было указано, что сдача бассейна планируется 25 августа. Тогда было видно, что на самом здании еще не завершены фасадные работы.