Казань - Уфа: театральное братство

- Первые гастроли в Казань были много лет назад. Казань для нас - особенный город. Всегда есть ощущение, что приезжаешь к своим друзьям, которые тебя понимают и принимают. Стало доброй традицией, что раз в два года у нас обменные гастроли с Татарским театром имени Г.Камала. В этом году камаловцы уже побывали в Уфе, а в начале апреля наш театр приедет в Казань с ответным визитом. Каждый раз мы привозим новые спектакли, сделанные в разных жанрах, разными режиссерами. Но предстоящие гастроли для нас особенные. Мы отмечаем сразу несколько знаменательных дат: 100-летие нашего театра, 100 лет со дня образования Республики Башкортостан, 100-летие народного поэта Башкортостана Мустая Карима, - рассказал художественный руководитель БАТД им. М.Гафури, заслуженный артист РФ, народный артист РБ, лауреат Государственной премии РФ и Государственной премии РБ им. С.Юлаева Олег Ханов во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».Наверняка спектакль «Зулейха открывает глаза», поставленный режиссером Айратом Абушмановым по одноименному роману Гузели Яхиной, станет гвоздем предстоящих гастролей. Интерес зрителей к этому спектаклю колоссальный. Не случайно он выдвинут на соискание национальной театральной премии «Золотая маска» в шести номинациях. Как призналась исполнительница роли Зулейхи Римма Кагарманова, в Казани играть будет особенно волнительно, потому что это родной город автора романа Гузели Яхиной. - Наши театры давно дружат, дружат артисты. Мы всегда стараемся быть вместе и в радостные, и в сложные периоды жизни, поддерживать друг друга. Это братство, которое специальными указами, постановлениями организовать невозможно, - отметил директор Татарского государственного академического театра им. Г.Камала Ильфир Якупов. - Так совпало, что в этом году международный фестиваль «Науруз», который откроется в Казани 2 июня, посвящен башкирскому театральному искусству. В фестивале будут участвовать пять театров из Башкортостана. В рамках фестиваля театр имени Гафури вновь покажет спектакль «Зулейха открывает глаза».