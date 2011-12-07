«Сердитая комедия» о поиске хорошей жены

Об этом заставляет задуматься спектакль «Женюсь.tat», премьера которого состоялась на сцене театра им. Г.Камала. Автор пьесы и режиссер спектакля Ильгиз Зайниев определил жанр постановки как «сердитая комедия».

Герой спектакля — журналист редакции газеты Раннур. В своем видеоблоге он сообщил, что хочет жениться, и объявляет кастинг на вакантную должность жены: «Пишите комментарии, назначайте свидания!». Первой на его призыв откликнулась старшеклассница, просто ищущая приключений. Потом была девушка, которую ничего, кроме науки, не интересует, и на свидание ее привел брат, мечтающий выдать сестру замуж. Еще одной претенденткой на руку и сердце журналиста стала одинокая женщина с маленьким ребенком… Поиски жены для Раннура проходят на фоне серьезных проблем в редакции, которая находится на грани закрытия, встреч с разным героями интервью, работы над репортажами.

— Интересно, легко ли было драматургу Ильгизу Зайниеву найти общий язык с режиссером-постановщиком Ильгизом Зайниевым?

— Работалось нормально. Когда пьеса готова, она уже как бы не твоя, и ты воспринимаешь ее как литературный материал для постановки спектакля. Но в любом случае, когда придумываешь историю, представляешь себе одно, а в итоге на сцене получается совсем по-другому. Например, оказалось, что какой-то эпизод невозможно поставить по техническим причинам, или, наоборот, вдруг какой-то нюанс, фраза, которой ты не придавал значения, вдруг заиграла. К тому же всегда есть возможность что-то переделать, переписать под конкретного актера. Работа продолжается до сегодняшнего дня: дорабатываются диалоги, оттачиваются фразы. Как драматург и режиссер я прислушиваюсь к мнению артистов. И это нормально.

— Долго готовили спектакль?

— Ровно 9 месяцев. Пьесу начал писать в декабре прошлого года. Уже шли репетиции, премьеру должны были сыграть в апреле. Но из-за пандемии работа приостановилась на несколько месяцев. Поймать ту волну, на которой мы находились до вынужденной паузы, было непросто. Но мы постарались это сделать.

— Вы — главный режиссер театра кукол «Экият». Как считаете, работа над кукольными спектаклями влияет на подход к работе с живыми актерами?

— Конечно, я больше внимания стал обращать на детали, мелочи. Кукольный театр состоит из мелочей, там это очень важно. Вроде бы на большой сцене должны быть большие мазки, и к ним все привыкли, но и здесь каждая деталь должна быть продумана.