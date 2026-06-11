День России и выходные в Казани: музыка, книги, спорт и фейерверк

В середине июня у Казани особенный ритм. Длинные выходные наполнены музыкой, уличными спектаклями, запахом книжных страниц и свежего хлеба с фестивальных ярмарок. И почти все это — бесплатно.

12 июня, четверг: вечер у реки, салют и театр под открытым небом

Утро и день: Кремль и национальные традиции

С 11:00 в Казанском Кремле — фестиваль «Мозаика культур». Живой, шумный и по-настоящему теплый праздник: парад в национальных костюмах, ремесленные мастер-классы и «Этно-маркет» с украшениями, керамикой и медом. Все это — среди стен древней крепости. Вход свободный.

Вечер: главный концерт у «Чаши»

С 16:00 центр торжества перемещается к Центру семьи «Казан». Сцену устанавливают прямо у воды, и к вечеру сюда стягиваются тысячи людей. В программе: местные творческие коллективы, группа «Корни» с хитами, которые помнят все, Фирдус Тямаев с национальным колоритом и группа «Сова» с современным драйвом. Для детей работают аниматоры и аттракционы.

Салют

Ровно в 22:00 небо над Казанкой окрасится яркими цветами. Лучший вид — с Кремлевской набережной или площади Тысячелетия. Приходите заранее: места у перил занимают быстро.

Для любителей театра

12 и 13 июня во дворе Казанского Кремля покажут спектакль «Я выбираю — помнить!» в рамках акции «Театральный поезд». Вход свободный — редкая возможность увидеть сильную драматическую постановку на открытом воздухе.

Для души: Суконная Слобода

Если хочется чего-то совсем необычного — отправляйтесь на фестиваль «Духов день». Здесь, у старинного храма, звучат хороводы, работают ремесленные шатры, а вечером сцену занимают группы «Рондо», «LARGO» и «Бубамара». Мотошоу под занавес — вишенка на этом культурном торте.

13–14 июня, суббота и воскресенье: книги, дизайн и триатлон на городских улицах

Книжный фестиваль «Смена»

Парк «Черное озеро» и Национальная библиотека, 13–14 июня, с 11:00 до 20:00. Вход свободный. Сотня издательств, лекции, встречи с авторами и отдельная детская программа. Можно часами бродить между столами с книгами, пить кофе на траве и слушать умные разговоры.

Спорт: первенство России по триатлону

Улица Сибгата Хакима и акватория Казанки, 11–14 июня (наиболее зрелищно в выходные). Пловцы, велогонщики и бегуны сражаются за звание лучших. За ними интересно наблюдать даже с набережной — энергия соревнований передается зрителям.

Важно для автомобилистов

Улица Сибгата Хакима будет перекрыта в первой половине дня 13 и 14 июня. Парковка у «Чаши» закрыта с утра 10 июня до вечера 14 июня. Река Казанка в центральной части временно недоступна для маломерных судов из-за заплывов. Лучше пользоваться метро или парковаться в соседних кварталах.

За городом: уютная провинция и большие фестивали

«Арба-Фест» в Бавлах

11–14 июня, вход свободный, по регистрации. Фестиваль для тех, кто любит дорогу и искренний быт. Ярмарка, еда, ремесленные ряды и атмосфера маленького города, который на несколько дней становится центром притяжения.

«День аиста» в селе Полянки (Спасский район)

12–14 июня, вход свободный. Тихое, но важное событие для семей, готовых подарить дом ребенку. Бесплатные консультации психологов, общение и возможность просто побыть рядом с теми, кому это действительно нужно.