Девять пар поборолись за титулы на студенческом балу в Лениногорске

news_top_970_100
Республика
14 февраля 2026  17:55

В ЗАГСе Лениногорска прошел студенческий бал, организованный Лигой студентов Татарстана. Девять пар соревновались в танцевальном мастерстве и эрудиции. Жюри, в состав которого вошли представители местной администрации, ЗАГСа и молодежных центров, определило победителей в различных номинациях, включая короля и королеву бала. Все участники были награждены дипломами и подарками.

В региональном управлении ЗАГС подчеркнули, что подобные мероприятия со студентами рассматриваются как стратегическая инвестиция в демографическое будущее. По мнению руководителя ведомства Эльвиры Ахметовой, поддержка студенческих инициатив в сфере семейной культуры помогает заложить основу для крепких семей и осознанного родительства на долгие годы.

news_right_column_240_400
Новости
Девять пар поборолись за титулы на студенческом балу в Лениногорске
В РТ выбрали 40 семей, которые продолжат борьбу в зональном этапе фестиваля родословной
Задержанный курьер мошенников возместит ущерб из собственного кармана
В Татарстане ремонтируют почти 80 объектов образования и здравоохранения
В Казани за сутки вывезли 31 тысячу тонн снега - на улицах работали более 1200 машин
В Татарстане по нацпроекту высадят лес на площади более 1,2 тысячи гектаров
Семьи бойцов, пропавших без вести, получают поддержку
В аэропорту Казани пассажирский лайнер выкатился за пределы рулежной дорожки