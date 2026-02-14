Девять пар поборолись за титулы на студенческом балу в Лениногорске

В ЗАГСе Лениногорска прошел студенческий бал, организованный Лигой студентов Татарстана. Девять пар соревновались в танцевальном мастерстве и эрудиции. Жюри, в состав которого вошли представители местной администрации, ЗАГСа и молодежных центров, определило победителей в различных номинациях, включая короля и королеву бала. Все участники были награждены дипломами и подарками.

В региональном управлении ЗАГС подчеркнули, что подобные мероприятия со студентами рассматриваются как стратегическая инвестиция в демографическое будущее. По мнению руководителя ведомства Эльвиры Ахметовой, поддержка студенческих инициатив в сфере семейной культуры помогает заложить основу для крепких семей и осознанного родительства на долгие годы.