«Динамо-Ак Барс» вырвало победу у столичного «Динамо»

news_top_970_100
Спорт
19 января 2026  06:47
Автор:
Эдгар Витковский

«Динамо-Ак Барс» на домашнем паркете справилось с московским «Динамо» в игре 18-го тура Суперлиги – 3:1 (25:22, 16:25, 25:22, 25:18). Самой результативной волейболисткой в составе казанской команды стала Гайла Гонсалес, набравшая 18 очков, в том числе 12 в атаке и два на блоке. «Динамо-Ак Барс» выиграло подачу (6:5) и собрало 32% очков в атаке. Обе команды допустили одинаковое количество ошибок (по 22), а вот блок остался за гостями (13:18).

Подопечные Зорана Терзича остались на первой строчке в турнирной таблице, набрав 49 очков. Победная серия команды теперь насчитывает четыре матча.

news_right_column_240_400
Новости
«Динамо-Ак Барс» вырвало победу у столичного «Динамо»
Александр Большунов выиграл скиатлон на казанском этапе Кубка России
УНИКС продлил победную серию, обыграв МБА-МАИ в Казани
Митрополит Кирилл совершил освящение воды на Казанке в Крещенский сочельник
Прокуратура проверяет ЧП с крановщицей на заводе в Бугульме
Крупицкая выиграла женский скиатлон на этапе Кубка России в Казани
В Татарстане начали подготовку к празднованию 120-летия Мусы Джалиля
После запуска ВСМ скоростные поезда «Сапсан» и «Аврора» могут начать ходить до Казани