Для чего нужен национальный рейтинг образовательных организаций

Первый общедоступный национальный рейтинг образовательных организаций по уровню трудоустройства и зарплатам выпускников будет опубликован на портале «Работа России» в июне 2025 года.

Подготовка такого рейтинга ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Рейтинг будет строиться на основе двух показателей: данных о среднемесячной медианной зарплате и доле трудоустроившихся выпускников очной формы обучения на второй год после выпуска, сообщает официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ.

В рейтинговании участвуют 5 тысяч федеральных и региональных вузов и колледжей. Данные о численности и специальностях выпускников поступают от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в Социальный фонд России, где дополняются сведениями о занятости. Учитываются работа по трудовым и гражданско-правовым договорам и ведение собственного дела. На основе полученных данных Роструд формирует рейтинг по направлениям подготовки.

Так, рейтинг вузов будет представлен по областям подготовки специалистов: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура.

Колледжи по предложению Минпросвещения России рейтингуются по 29 группам: 24 приоритетным отраслям экономики, для которых ведется подготовка в рамках программы «Профессионалитет», включая атомную, горнодобывающую, транспортную, строительную, фармацевтическую и химическую отрасли, радиоэлектронику и робототехнику, IT, искусство и креативные индустрии, медицину, легкую и лесную промышленность, машиностроение, металлургию, педагогику, сельское хозяйство и другие, и 5 ведомственным группам колледжей (учреждения СПО, осуществляющие подготовку в сфере культуры и искусства, физкультуры и спорта, а также специализирующиеся на обучении граждан с инвалидностью и др.).

- Рейтинг, который будет представлен на портале «Работа России», - это оценка учебных заведений в контексте вовлеченности в экономику их выпускников. Высшие и средние профессиональные учебные заведения, безусловно, решают много задач в науке, воспитании молодежи и других сферах общественной жизни. Рейтинг - не интегральная оценка деятельности образовательных организаций. Это инструмент, который позволяет оценить лишь один аспект - востребованность выпускников той или иной образовательной программы на рынке труда. Рассчитываем, что национальный рейтинг станет инструментом, который помогает абитуриентам выбирать направление подготовки, колледж или вуз, в котором он ее получит, на основе проверенной информации, - рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. - Чтобы учесть разные жизненные ситуации, влияющие на занятость молодых специалистов, рейтинг строится на уровне трудоустройства выпускников на второй год после окончания обучения. Это позволяет минимизировать влияние таких жизненных обстоятельств, как служба в армии, переезд в другие субъекты, рождение детей, адаптация на первой работе.

Дмитрий Платыгин отметил, что рейтинг формируется на основе данных о занятости в гражданском секторе, поскольку даже деперсонализированные сведения о должностях, уровнях оплаты труда и местах нахождения военных и ряда служащих силовых структур носят служебный или секретный характер. Вместе с тем данные по той части занятых в силовых структурах, которые доступны для межведомственного обмена, также будут учтены в оценке уровня трудоустройства и доходов.

Напомним, работа над рейтингом трудоустройства выпускников - одно из мероприятий национального проекта «Кадры».