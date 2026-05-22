Долг и честь: как в Казани будут воспитывать будущих защитников Отечества

В столице Татарстана состоится информационно-патриотическое мероприятие, посвящённое воспитанию молодёжи и формированию гражданской ответственности у подрастающего поколения. Организаторы ставят перед собой задачу не только рассказать о важности защиты Отечества, но и на конкретных примерах показать, что значит быть достойным гражданином своей страны.

Особое внимание на акции уделят роли пограничной службы и значимости профессий, связанных с обеспечением государственной безопасности. Молодым людям и всем присутствующим продемонстрируют образцы мужества и героизма, проявленные пограничниками и сотрудниками органов безопасности. Главная цель — пробудить в юных сердцах любовь к Родине, уважение к её защитникам и интерес к службе в Пограничной службе ФСБ России.

В программе запланированы встречи с ветеранами и действующими сотрудниками пограничных войск. Гости смогут познакомиться с тематическими экспозициями, которые представят Центральный пограничный музей ФСБ России и книжно-журнальное издательство «Граница». Кроме того, для участников подготовлена концертная программа с участием Центрального пограничного ансамбля ФСБ России.

Этот творческий коллектив — правопреемник Образцово-показательного оркестра Пограничных войск КГБ СССР, основанного в 1978 году. Сегодня ансамблем руководит народный артист РФ, полковник Андрей Капралов, а главным балетмейстером является народный артист РФ Геннадий Минх. Коллектив широко известен своими гастролями по России и за рубежом, участвует в теле- и радиопередачах, сотрудничает с популярными исполнителями.