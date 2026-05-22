Защитник «Ак Барса» Степан Терехов признан лучшим новичком финала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига подвела итоги финальной серии и назвала лучших игроков по амплуа. Лучшим новичком признан защитник казанского «Ак Барса» Степан Терехов. За шесть матчей он записал на свой счет семь блокированных бросков и один отбор шайбы, проводя на льду в среднем 15 минут 34 секунды.

Остальные номинации достались игрокам «Локомотива»: лучший вратарь — Даниил Исаев, лучший защитник — Никита Черепанов, лучший нападающий — Рихард Паник. Ярославцы второй год подряд стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв «Ак Барс» в серии со счетом 4:2.