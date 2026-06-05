Дрифт у стен Кремля: гражданин Египта поплатился за опасную езду в Казани

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Республика
5 июня 2026  13:54
Автор:
Владислав Косолапкин

24-летний гражданин Египта устроил опасные покатушки прямо под стенами Казанского Кремля. Его задержали полицейские, сообщили в Госавтоинспекции.

Видео с дрифтом иномарки попало в городские паблики. На кадрах видно, как автомобиль Chery Arrizo 8 рассекает по проезжей части и в какой-то момент едва не врезается в пешеходов.

Нарушителя задержали. Свою вину он признал. Автомобиль отправили на спецстоянку, госномера и свидетельство о регистрации изъяли.

Полицейские выяснили, что регистрация машины была прекращена ещё 12 марта 2026 года по инициативе прежнего владельца. Кроме того, у задержанного не оказалось регистрации на территории России. На иностранца составили административные протоколы.

В Госавтоинспекции отметили, что водитель управлял нелегитимным для движения автомобилем, а в его действиях усматриваются признаки состава статьи 267.1 УК РФ (деяния, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Иностранца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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