Движение по одному из проездов на Чистопольской в Казани ограничат на месяц

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Город
24 марта 2025  22:22

В Казани с 28 марта по 28 апреля полностью перекроют местный проезд возле дома №38 на улице Чистопольской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Причиной ограничения стали плановые работы по реконструкции участка III Северного коллектора, которые проводит Комитет внешнего благоустройства.

Тротуары останутся доступными, но возможны временные неудобства из-за техники.

В мэрии приносят извинения за временные неудобства и просят горожан заранее планировать маршруты.

Напомним, сегодня сообщалось о перекрытии двух улиц в Вахитовском районе Казани.

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