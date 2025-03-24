Движение по одному из проездов на Чистопольской в Казани ограничат на месяц

В Казани с 28 марта по 28 апреля полностью перекроют местный проезд возле дома №38 на улице Чистопольской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Причиной ограничения стали плановые работы по реконструкции участка III Северного коллектора, которые проводит Комитет внешнего благоустройства.

Тротуары останутся доступными, но возможны временные неудобства из-за техники.

В мэрии приносят извинения за временные неудобства и просят горожан заранее планировать маршруты.

Напомним, сегодня сообщалось о перекрытии двух улиц в Вахитовском районе Казани.