В Вахитовском районе Казани временно ограничат движение по двум улицам

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Город
24 марта 2025  11:17

Как сообщает официальный сайт мэрии города, на двух улицах в этом месяце будут введены ограничения движения в связи с проведением различных мероприятий.

Так с 9 часов утра до 5 вечера 25 марта движение, а также парковка, будут запрещены на улице Пушкина на участке от ул.Большая Красная до ул.Карла Маркса. Причина запрета – проведение мероприятий в Казанской Ратуше.

А 29 марта с 18:00 до 22:00 30 марта из-за проведения «Рамазан феста» вводится ограничение движения по улице ул.Ш.Марджани.

Власти просят жителей и гостей города заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений и руководствоваться установленными на местах знаками.

Ранее мы сообщали, что движение по участку улицы Короленко будет запрещено более чем на полгода.

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