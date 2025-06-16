«Единая Россия» в РТ выдвинула Минниханова на выборах главы республики

Региональное отделение «Единой России» в Татарстане официально выдвинуло действующего главу республики Рустама Минниханова кандидатом на предстоящих выборах в сентябре 2025 года. Решение было принято единогласно на заседании президиума регионального совета партии.

Секретарь Татарстанского отделения партии, председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин отметил: «Мы полностью поддерживаем кандидатуру Рустама Нургалиевича. За годы работы он доказал свою эффективность как руководитель, продемонстрировал умение выстраивать конструктивные отношения с федеральным центром и реализовывать масштабные проекты развития региона».

В ходе предварительного внутрипартийного голосования рассматривались две кандидатуры – действующий глава республики Рустам Минниханов и сенатор от Татарстана Александр Терентьев. Члены президиума единогласно отдали предпочтение нынешнему руководителю региона.

Окончательное утверждение кандидатуры состоится на федеральной партийной конференции в конце июня. После этого Минниханов официально будет зарегистрирован в качестве кандидата от «Единой России» на выборах главы Республики Татарстан.

Напомним, ранее стало известно, что голосование за нового главу республики пройдет 14 сентября.