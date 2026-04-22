Единственный гол Жака Сиве принес «Рубину» гостевую победу над московским «Динамо»

news_top_970_100
Спорт
22 апреля 2026  23:54

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» на выезде обыграл столичное «Динамо» со счетом 1:0. Подопечные Франка Артиги продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до семи встреч.

Единственный мяч был забит уже на 19-й минуте — отличился нападающий Жак Сиве. Голкипер казанцев Евгений Ставер провел матч «на ноль», отразив все атаки соперника. В составе гостей отсутствовали дисквалифицированные Мирлинд Даку и Егор Тесленко, а также Дардан Шабанхаджай, оставшийся вне игры по решению тренерского штаба.

Эта победа стала первой для «Рубина» в Москве над «Динамо» с 2020 года (в первом круге команды разошлись миром в Казани — 0:0). Благодаря трем очкам казанцы набрали 38 баллов и поднялись на чистое седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» с 35 очками опустилось на восьмую строчку. Следующий соперник «Рубина» — ЦСКА — ждет команду 25 апреля в Казани.

news_right_column_240_400
Новости
