«Ак Барс» уступил «Локомотиву» со счетом 2:3 в финале Кубка Гагарина

21 мая 2026  23:12

В шестом матче финальной серии в Казани «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, защитив чемпионский титул.

Уже в первом периоде гости усилиями Егора Сурина (дубль на 4-й и 13-й минутах) добились преимущества 2:0. На 52-й минуте Максим Шалунов увеличил разрыв. Казанцы попытались переломить ход встречи: Нэйтан Тодд на 54-й минуте отыграл одну шайбу, а Никита Лямкин на 57-й сократил отставание до минимума (3:2), но сравнять счет не позволила игра ярославцев на удержание.

«Ак Барс» играл в финале впервые с 2023 года. Последний раз казанцы побеждали в Кубке Гагарина в 2018 году.

