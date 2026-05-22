Казань свяжет правый и левый берега Казанки речными трамвайчиками

22 мая 2026  10:12

В столице Татарстана запустят регулярное водное сообщение между берегами реки Казанки. Проект реализуется в рамках концепции «Казань — город на воде». Ход работ накануне проинспектировал мэр Ильсур Метшин, осмотрев причалы у Центра семьи «Казан», понтоны на Кремлевской набережной и полуостров Локомотив.

Инвестор Алексей Карчевский сообщил, что речные трамвайчики планируют интегрировать в систему регулярных перевозок между берегами. У Центра семьи «Казан» с 1 мая уже работает 90-метровый понтон на 25 судов. В перспективе здесь появится отдельный двухместный причал для трамвайчиков.

Спрос на водный транспорт оказался высоким: за три недели (с учетом паузы на время «КазаньФорума») услугами воспользовались более 2 тысяч человек. Около 30% пассажиров интересуются маршрутами до Кремлевской набережной. Метшин назвал результаты достойным стартом и пообещал дальнейшую поддержку развитию водной инфраструктуры.

