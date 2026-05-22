Сборная РТ взяла золото и серебро на водных дистанциях «Туриады»

22 мая 2026  09:55

В спортивно-туристском лагере «Туриада» в День Волги прошли соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях. Участниками стали делегации всех регионов ПФО, а также спортсмены из Белоруссии, Киргизии и Туркменистана.

Сборная Татарстана завоевала первое место в командном зачете в дисциплине «дистанция водная – катамаран-2» 4-го класса и стала второй в дисциплине «дистанция водная – каяк» 4-го класса. В личном зачете среди юниорок на катамаранах серебро взяли Амира Гайнуллина и Диана Мухина. Среди юниоров победителями стали Денис Сабирзянов и Леонид Шахов из Татарстана. Организаторы отметили высокий уровень подготовки спортсменов и рост числа участников.

