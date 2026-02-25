Экспертный клуб РТ обсудил патриотизм и служение стране

Представители Татарстана в Экспертном клубе обсудили значение Дня защитника Отечества. Ранее соцопрос показал, что 71% россиян считают служение национальной чертой. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку Ринат Фазылов уверен, что 23 Февраля — это не просто дата, а символ народной памяти и гордости. По его мнению, праздник чествует всех, кто защищал и защищает Родину: от солдат Великой Отечественной до современных военных. В эпоху глобальных вызовов этот день подчеркивает важность патриотизма, воспитывает в молодежи уважение к истории и готовность встать на защиту страны. Смысл праздника — в сохранении связи поколений, где каждый мужчина понимает свою роль в судьбе России. «И служение Родине — это национальная черта россиян, а сила России — в людях, готовых ее защищать», — заявил депутат.

Член Общественной палаты РФ от РТ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан Ольга Павлова заметила, что защитник — это не только человек в форме. Это и врач на ночном дежурстве, и учитель в сельской школе, и инженер на оборонном заводе, и отец, который растит детей в уважении к старшим и любви к Родине. Данные опроса об отношении к служению она считает закономерными: исторический опыт страны складывался в условиях серьезных испытаний, и способность к единству, солидарности и дисциплине помогала выстоять. При этом в российской традиции служение не ограничивается военной сферой.

В Татарстане это особенно видно, добавила Павлова. Регион показывает высокий уровень общественного единства. Промышленные предприятия решают стратегические задачи, ученые укрепляют технологический потенциал, а общественники поддерживают семьи бойцов и развивают волонтерство. Для многих жителей служение выражается в честной ежедневной работе. Руководство республики в своей политике делает упор на эффективность, ответственность и уважение к человеку труда. Ценность праздника сегодня — в признании вклада каждого, кто делает страну сильнее. В Татарстане служение проявляется через дисциплину, профессионализм и солидарность, и именно такая практическая модель патриотизма создает основу для развития региона и всей страны, заключила она.

Профессор кафедры общей и этнической социологии, заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук КФУ Мария Ефлова считает, что День защитника Отечества несет важную идеологическую и воспитательную нагрузку, хранит традиции и уважение к военным и героизму. В канун праздника мы чествуем ветеранов, вспоминаем страницы истории, когда армия защищала рубежи Родины, и нас переполняет гордость и готовность встать на защиту страны. В работе с молодежью важно укреплять связь поколений через воспоминания старших и рассказы молодых о подвигах предков. Этот праздник объединяет народ вокруг идеи защиты государства и сохранения мира, подытожила она.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» и депутат Госсовета РТ Эмиль Губайдуллин назвал праздник не только символом воинской доблести, но и важным социальным институтом, который воспитывает ответственность за будущее.

Для него как для руководителя этот день напоминает, что защита Отечества — это и ежедневный труд, и профессиональный долг. Когда молодые люди учатся, строят карьеру, работают в промышленности, образовании или медицине, они тоже укрепляют страну. Современный патриотизм — это не только боевая служба, но и участие в жизни общества через образование, мастерство и значимые проекты. Каждый, кто честно трудится на благо семьи, города и республики, вносит вклад в общую безопасность. Праздник должен объединять поколения, укреплять уважение и гордость за историю, добавил он, поблагодарив всех, кто своим трудом и службой защищает мир.

Детский хирург Кирилл Булатов, член Комиссии Общественной палаты РТ и замруководителя движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», назвал патриотизм важнейшей чертой любого человека. Патриотизм — это преданность, а для мужчины особенно важно быть преданным своей семье, работе и Родине. Важнее этих ценностей ничего нет. Он поздравил всех защитников с праздником и пожелал мирного неба.