В РТ стартовал новый сезон «Зарницы 2.0» с расширенными возрастными рамками

В День защитника Отечества в Татарстане дали старт третьему сезону Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Организаторами выступают «Движение Первых», «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН».

Главным нововведением сезона стало расширение возрастных границ: теперь участие в игре могут принять дети от 7 до 23 лет. Для каждой из четырех возрастных групп разработаны специальные механики — от основ строевой подготовки для младших школьников до состязаний по военно-прикладным специальностям (оператор БПЛА, штурмовик, медик и др.) для старших. В этом году в программе появилась новая специальность — связист.

В 2025 году участниками «Зарницы 2.0» в республике стали более 105 тысяч школьников и студентов. Этапы нового сезона пройдут с февраля по сентябрь 2026 года. Подать заявку можно на официальном сайте игры.

«За три года «Зарница 2.0» объединила миллионы школьников, студентов и наставников, стала настоящим сообществом патриотов, сохраняющих преемственность поколений и наших воинских традиций. Старт игры в День защитника Отечества – это символ гордости за Российскую армию и веры в её непобедимость. В текущем году мы впервые увеличиваем возраст участников игры до 23 лет. Добавлена возможность участия студентов педагогических вузов, которые в дальнейшем смогут стать наставниками для школьников. Для подготовки к испытаниям мы обновили онлайн-курсы. Они помогут ребятам получить дополнительные знания по отечественной истории, основам российской государственности и военного дела. Современная «Зарница 2.0» помогает ребятам опробовать на практике то, что изучается в школьном курсе начальной военной подготовки, выступает важной профориентационной площадкой для тех, кто планирует учиться в военных училищах, вузах и готов связать свою дальнейшую судьбу со служением Отечеству», – отметил Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель Правления «Движения Первых» Артур Орлов.