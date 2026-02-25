В центре «Батыр» расскажут о службе в Войсках беспилотных систем

В центре «Батыр» все, кто хочет заключить контракт с Министерством обороны РФ, могут узнать подробности о службе в Войсках беспилотных систем. Об этом рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев, сообщает ИА «Татар-информ». По словам Горячева, в центре помогают развеять все мифы о службе по контракту в этом подразделении. Специалисты подробно рассказывают о самой службе, а также о льготах и выплатах. Он отметил, что по специальному контракту можно отслужить ровно год, получить статус ветерана боевых действий и принести пользу Родине, применяя свои навыки в войсках будущего.

Напомним, с 1 января в Татарстане выплаты тем, кто заключает контракт с Минобороны, увеличили до 2,9 миллиона рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране и самая большая в Приволжском федеральном округе. Для желающих служить в Войсках беспилотных систем в Татарстане работает отдельная горячая линия. Позвонить можно по номеру 117 и нажать кнопку 4. Если кандидат подходит по основным требованиям, его данные передадут специалисту в пункт отбора.

К слову, бойцы этих войск будут управлять всеми видами беспилотников: теми, что летают, плавают или движутся по земле. Речь идет и о дронах «Герань», и о гусеничных аппаратах «Странник», и о безэкипажных катерах. Контракт заключается минимум на один год. Важная особенность: его не продлевают автоматически, и военнослужащего не переведут в другие рода войск. Обучение длится не меньше двух месяцев и проходит в соседних с Татарстаном регионах. Больше шансов попасть в эти войска у любителей компьютерных игр: у них хорошо развита мелкая моторика, а привычный интерфейс помогает быстрее освоиться.

Подробнее о контракте с Минобороны в Татарстане, дополнительных выплатах и льготах можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно прийти в пункт отбора в Казани на улице Аэропортовская, 1/40 или позвонить по телефону (843) 221 44 52. Жителям других регионов следует звонить по номеру 8 800 222 59 00 или на межрегиональный номер кол-центра 117.

