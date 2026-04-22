В Национальном центре «Россия» после международной конференции о наблюдении за выборами создали первую независимую международную ассоциацию наблюдателей. В нее вошли эксперты из более чем 60 стран.Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что страна открыта к сотрудничеству и уже пригласила иностранных коллег наблюдать за сентябрьскими выборами депутатов Госдумы. Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев отметил, что присутствие наблюдателей помогает бороться с ложной информацией о выборах. По его словам, сильная сторона российской системы — детальные законы, которые исключают такие нарушения, как голосование умерших или неграждан.

Доцент Казанского федерального университета, заместитель председателя Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю ОП РТ Евгения Храмова считает, что наблюдатели формируют имидж открытой страны. Россиянам стоит перенимать у зарубежных коллег опыт в общении с обществом и правовом просвещении.

Заведующий кафедрой международных отношений КФУ Андрей Большаков отметил, что на смену западным оценкам, не учитывавшим местные особенности, приходит новая модель. Российские технологии наблюдения показали свою эффективность.

Член Общественной палаты России от Татарстана, советник председателя «Динамо» РТ Ольга Павлова назвала создание ассоциации новым этапом развития контроля за выборами. Россия предлагает модель, которую можно применять в других странах. Среди наших преимуществ — видеонаблюдение и участие общественных наблюдателей. При этом стоит учиться у зарубежных коллег аналитике и работе с избирателями.