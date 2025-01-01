Фотографируй объекты культурного наследия Татарстана и получай призы!

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Республика
1 января 2025  11:47
Автор:
Ольга ИВАНЫЧЕВА

Новый год начинается с хороших новостей! Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия объявляет о старте необычного новогоднего фотоконкурса на лучшие снимки объектов культурного наследия Татарстана.

Все желающие могут принять участие в этом творческом конкурсе. Для этого надо совсем немного: в дни каникул во время прогулок по улицам своих городов, районов делайте фотографии памятников архитектуры: дворцов, особняков, усадеб, театров, монументов, мостов.
Условия простые:
- подпишитесь на страничку Комитета РТ по охране объектов культурного
наследия ВКонтакте и в ТГ-канале,

- сделайте качественный снимок объекта культурного наследия РТ,
- выложите фотографию у себя на странице ВКонтакте с хэштегом #ЕлкапамятникНовыйгод
- напишите в комментариях к этому посту слово «участвую», а также укажите ссылку на опубликованную на вашей странице фотографию.
Итоги конкурса будут подведены 13 января, в канун старого Нового года. Вручение подарков пройдет в здании Комитета по ул. Карла Маркса, 56/11. Главный приз - экскурсия по Казанскому Кремлю.

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