Главный внештатный токсиколог РТ: Рецепты из интернета доведут до реанимации

Грибники, садоводы, пострадавшие от укуса гадюки, банщики с угаром, жертвы суррогата, подростки после опасных экспериментов, работники вредных производств... Главный внештатный токсиколог Татарстана, заведующая отделением острых отравлений городской клинической больницы №7 им. М.Н.Садыкова Алия Насибуллина не только спасает тех, кто оказался на грани жизни и смерти из-за ядов, алкоголя или опасных экспериментов, но и знает все о скрытых угрозах, которые подстерегают нас в собственной квартире, в тарелке и даже в тюбике зубной пасты.

Мухоморы и микродозинг

- Алия Рустамовна, токсикология - специальность редкая. Почему вы выбрали именно ее?

- В 2013 году у меня был тяжелый период в жизни. Мне казалось, что единственный выход - уйти в административный отпуск, забыться, спрятаться от мира. Но Марат Наилевич Садыков, в то время главврач 7-й больницы, предложил мне поехать учиться. Он сказал: «Не надо отпуска, в сентябре я отправлю тебя учиться». На следующий день мне звонят из отдела кадров и говорят, что я еду в Уральскую медицинскую академию. И это оказалась судьбоносная поездка. Я попала в невероятно сильную школу токсикологии. Преподаватели абсолютно влюблены в свое дело. И я поняла, что это мое. Токсикология оказалась специальностью, которая граничит практически со всеми остальными. Токсикологический больной - это всегда загадка. В 90% случаев это крайне тяжелые пациенты на грани жизни и смерти. Часто мы ничего о них не знаем, ведь некоторых из них находят на улице. Это может быть и отравление, и инсульт, и инфаркт. И ты должен за считаные минуты разгадать этот ребус.

- Правда ли, что картина отравлений меняется из года в год? Какую роль в этом играют соцсети?

- Это больная тема. Люди ищут легкие пути вылечиться или расслабиться, не идя к врачу. Особенно пугает популярность микродозинга. Если 4 - 5 лет назад это было редкостью, то сейчас мы сталкиваемся с этим постоянно. Недавно коллеги-педиатры передали мне баночки с мухоморами, изъятыми у подростков. Дети, попробовав их, попали к нам с тяжелыми галлюцинациями. Микродозинг - это чаще всего мухоморы, красные или пантерные. В интернете их рекламируют как панацею от всего, к примеру, от онкологии, бессонницы, болезни Альцгеймера… Но на деле это прямой путь в реанимацию. Яркие мухоморы дают кардиотоксичность. У нас были пациенты 35 - 40 лет, которые хотели просто расслабиться, но получили инфаркт после употребления пантерного мухомора. Никто не знает точной дозы в этом порошке. Сейчас продают даже шоколад и мармелад с мухомором. Проблема в том, что формально грибы не входят в список запрещенных веществ, поэтому торговля ими пока не регулируется. Однако последствия - самые настоящие токсические психозы.

- Как обстоят дела с более привычными вещами, например, с алкоголем? Молодежь по-прежнему считает пиво и коктейли безопасными?

- С точки зрения Всемирной организации здравоохранения, безопасной дозы алкоголя не существует. Любая доза этилового спирта чужеродна для организма. Но сейчас появилась новая опасность. Мы выезжали на консультации к педиатрам, когда у детей была непонятная клиника: в крови находили алкоголь, но вместо сна - сильнейшее возбуждение. Оказалось, они смотрели «рецепты» в соцсетях, где учили смешивать алкоголь с энергетиками. Этот гремучий коктейль дает совершенно непредсказуемую реакцию на нервную систему. К сожалению, за «легкими» способами перезагрузки люди перестают видеть реальные риски.

Квартира должна быть безопасной для ребенка

- Какие опасности подстерегают ребенка в обычной квартире?

- Мы сейчас как раз разрабатываем «Карту безопасности квартиры» для центра профилактики. Номер один по опасности - это кухня. Там сосредоточена агрессивная химия: моющие средства, таблетки для посудомоечных машин. Они очень яркие, шуршащие, и ребенок обязательно захочет их попробовать. Для детей до 5 лет это нормальный способ познания мира - попробовать на вкус.

Второе - уксусная эссенция и другие кислоты. Я в своей квартире не храню ни одной бутылки без маркировки. Люди часто переливают опасные жидкости в тару из-под сока или воды и забывают подписать. Открыв такую бутылку, можно, даже не пробуя, получить ожог слизистой: пары уксусной кислоты очень летучи. Уксус вызывает страшные отравления, поражает весь пищеварительный тракт, почки, разрушает кровь.

Далее - ароматизаторы, эфирные масла, комнатные растения… Красивый фикус или традесканция могут привлечь малыша. Хорошо, что они горькие, но есть и более опасные виды. Ванная - мыло, шампуни, пены для бритья... При приеме внутрь они наносят серьезный удар по печени и почкам. И, конечно, аптечка и БАДы. Витамины и добавки яркие, на вкус часто приятные. В отличие от лекарств, БАДы не проходят строгий контроль, и их состав может быть непредсказуем, особенно если речь о китайских препаратах.

- Ваш главный совет родителям?

- Главное правило: все, что может навредить, должно быть не просто убрано, а заблокировано. Используйте предохранители на шкафах, храните химию в недоступных местах. Потому что отравление - это химическая травма, и последствия ее могут быть страшнее любой бытовой травмы.

Змею и паука приносить не надо!

- Случай, который прогремел на всю страну, - укус зеленой мамбы в 2018 году. Как вам удалось спасти пациента?

- Это произошло во время проведения чемпионата мира по футболу. Пациент - житель Казани, профессиональный музыкант, опытный змеелюб, у которого дома жили ядовитые змеи. Он не заметил момента укуса, просто увидел на руке две дырочки и ярко-желтые капли яда. Тем не менее мужчина не растерялся: закрыл двери, вышел на улицу и встретил скорую сам, не подвергая никого опасности. Его быстрая реакция спасла ему жизнь. Я до сих пор помню, с какими глазами он сидел в приемном покое. Это был не просто страх, а понимание всей глубины катастрофы. Мы привыкли к укусам гадюк, но яд мамбы блокирует рецепторы нервной системы, отвечающие за дыхание. Главный токсиколог России тогда сказал мне честно: «Ничего не сделаешь, готовься к худшему». Однако я решила бороться. У нас был выбор: либо ампутировать руку, где сконцентрировался яд, либо потерять пациента. Мы выбрали третий путь - сохранить и руку, и жизнь. Пациент провел неделю в медикаментозной коме, лечился около месяца. К счастью, все закончилось хорошо. После этого он, кстати, перестал держать у себя дома змей.

- Что делать обычному дачнику, если его укусила гадюка?

- Первое и главное - не двигайте укушенной конечностью и ни в коем случае не накладывайте жгут! Яд гадюки распространяется по лимфатической системе, вызывая отек. Жгут перекроет кровоток, что может привести к некрозу тканей, и лечиться потом придется не две недели, а полгода. Нужно обеспечить обильное питье - не меньше 2 - 2,5 литра воды по пути в больницу. Если есть под рукой препараты-гормоны - преднизолон или дексаметазон, можно принять одну таблетку. Антигистаминные лучше не пить, поскольку они снижают давление, которое при укусе и так падает. В Татарстане смертельных исходов от укусов гадюк среди госпитализированных нет, но укус выше сердца опасен отеком шеи и удушьем.

«Моя личная победа - я влезла в узкие сапоги»

- Как правило, в начале весны женщины, мечтая постройнеть, к чему только не прибегают - и диеты, и таблетки, и спорт… Не могу не спросить о вашей личной трансформации. Вы похудели на десятки килограммов. Это результат колоссальной силы воли?

- Скорее дисциплины. Я начинала с веса 137 кг, сейчас вешу 72. Многие приписывают мне чудо-уколы или операции, но, зная клиническую фармакологию и боясь наркоза, я никогда бы на такое не пошла.

22 марта будет ровно два года, как я занимаюсь с тренером. Начала с простого - с ходьбы. Это 10 - 12 тысяч шагов каждый день в любую погоду. С большим весом идти в спортзал сразу было опасно для суставов. Потом добавились силовые упражнения, затем бег. Бег - это отдельное удовольствие! Ты ставишь цель, бежишь, на каком-то километре думаешь, что сил больше нет, но если остановишься - не достигнешь цели. А когда переходишь на шаг, чувствуешь невероятный прилив сил.

- Каких принципов вы придерживаетесь в питании?

- Читаю составы всего - от продуктов до зубной пасты, потому что всасывание в ротовой полости колоссальное. К слову, в некоторых импортных зубных пастах много алюминия, который накапливается в нервной системе. В еде же я придерживаюсь правила 80/20: 80% - чистое питание, 20% можно оставить на маленькие радости. Но за два года без сахара и полуфабрикатов вкусы изменились кардинально. Торт «Наполеон» уже не хочется, а вот хороший шоколад на стевии перед пробежкой в 15 км - в самый раз. К резким диетам и краткосрочным марафонам отношусь плохо. Это стресс для организма, вес вернется, и можно заработать преддиабет. Я за сбалансированную тарелку и последовательность: сначала овощи, потом белок. Главный плюс похудения для меня - не эстетика, хотя влезть в узкие сапоги без замка - это, конечно, кайф. Главное - самочувствие. Я стала невероятно продуктивной. То, что раньше успевала за неделю, теперь делаю за день. Организм больше не тратит силы на переработку лишнего, он работает на жизнь.

- Что пожелаете нашим читательницам накануне Международного женского дня?

- Я желаю всем нам одного - себя обожать! Не просто любить, а именно обожать, слышать и ценить. Когда мы себя действительно любим, мы не допустим в свою жизнь никаких гадостей - ни в тарелке, ни в сердце. Мы не потерпим токсичных людей рядом, не будем есть то, что нам не нужно, и носить то, что неудобно. Мы будем настолько гармоничны, насколько умеем прислушиваться к себе. А это, поверьте, делает женщину прекраснее любых королев и богинь. Но, к сожалению, часто мы даже не знаем, от чего нам на самом деле хорошо. Мы выбираем духи, которые нравятся мужчине, музыку, которую принято слушать, и книги, о которых не стыдно рассказать. А вы спросите себя: «А что нравится мне? Какое платье я хочу надеть для себя, выходя из дома?» Это сложный, но самый важный разговор. И помните: даже маленький шаг к себе - это уже победа. Цените свой труд, цените каждое усилие, которое вы сделали ради себя. И тогда никакие внешние яды - ни химические, ни эмоциональные - не будут вам страшны.