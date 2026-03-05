В Казани за сутки вывезли 22,8 тысячи тонн снега

На улицы города вышли 540 машин и 575 дорожных рабочих. Они обрабатывают проезжую часть противогололёдными средствами, сметают и вывозят снежные массы.

Только за первые дни марта в столице Татарстана выпало 37% от месячной нормы осадков. Февраль в этом году стал аномально снежным — месячная норма была превышена почти в 2,5 раза. Тогда с улиц вывезли 838 тысяч тонн снега, ежесуточно на линии выходило более тысячи единиц техники и 650 рабочих. Расход противогололёдных материалов за месяц составил 18,8 тысячи тонн.