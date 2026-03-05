В Казани за сутки вывезли 22,8 тысячи тонн снега

news_top_970_100
Город
5 марта 2026  10:44

На улицы города вышли 540 машин и 575 дорожных рабочих. Они обрабатывают проезжую часть противогололёдными средствами, сметают и вывозят снежные массы.

Только за первые дни марта в столице Татарстана выпало 37% от месячной нормы осадков. Февраль в этом году стал аномально снежным — месячная норма была превышена почти в 2,5 раза. Тогда с улиц вывезли 838 тысяч тонн снега, ежесуточно на линии выходило более тысячи единиц техники и 650 рабочих. Расход противогололёдных материалов за месяц составил 18,8 тысячи тонн.

news_right_column_240_400
Новости
Казань готовится к весеннему паводку
Казань готовится к весеннему паводку
Платить ли жене-домохозяйке?
Платить ли жене-домохозяйке?
Главный внештатный токсиколог РТ: Рецепты из интернета доведут до реанимации
Главный внештатный токсиколог РТ: Рецепты из интернета доведут до реанимации
В Казани за сутки вывезли 22,8 тысячи тонн снега
На строительство первого участка 2-й ветки казанского метро дополнительно выделят 1,5 млрд руб
Ушел из жизни главный комбустиолог Татарстана Радик Новиков
Эксперты Татарстана: финансирование нацпроекта «Молодежь и дети» - вклад в будущее республики
Два проекта из Татарстана вышли в финал премии «Служение»: стартовало народное голосование