Казанский ЦУМ откроется весной: в здании разместятся мастерские, лектории и конгресс-центр

5 марта 2026  12:30

Исторический корпус ЦУМа на улице Московская планируют ввести в эксплуатацию весной 2026 года. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель проекта, гендиректор Центра развития креативных индустрий РТ Ранко Тепавчевич.

Работы в здании, начатые в 2023 году, вышли на финишную прямую. В ближайшие недели ожидается получение разрешительной документации.

В обновлённом историческом блоке разместятся 68 ремесленных мастерских по 18 направлениям народных промыслов: кузнечное, стеклодувное, гончарное, ювелирное дело и другие. Также здесь появятся выставочные залы, два лектория, зоны мастер-классов, ресторан национальной кухни и фуд-корт.

Вторым этапом, к концу весны, откроется конгрессно-деловой центр. Уже в мае площадка примет мероприятия международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Ожидается, что центр будет принимать до 2,9 млн посетителей ежегодно. Для гостей предусмотрят абонементы, в том числе семейные, позволяющие освоить ремесленные навыки.

Жизнь букета: флорист из Казани рассказала, как продлить свежесть цветов после 8 Марта
Куда девать просроченные лекарства?