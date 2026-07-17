В Казани планируют построить 10-метровую башню из чак-чака и установить рекорд России

20 июля у Центра семьи «Казан» в Казани планируют установить новый гастрономический рекорд – 10-метровую башню из чак-чака. Конструкцию весом 4,5 тонны создадут 70 специалистов под руководством кондитера Рената Агзамова. На приготовление уйдёт около 2 тысяч кг муки, более 30 тысяч яиц, 1,7 тысячи литров масла, столько же мёда и более 560 кг сахара.

Наблюдать за процессом можно с 10:00 – начнётся приготовление, а с 16:00 откроется площадка для гостей, где состоится фиксация рекорда. После официального подтверждения посетители смогут попробовать десерт. Новый рекорд побьёт достижение 2018 года, когда в Казани изготовили чак-чак весом 4 тонны в форме футбольного мяча. Мероприятие организовано комитетом по туризму Казани.