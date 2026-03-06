Господдержкой в 2025 году воспользовались около 2 тысяч экспортеров Татарстана

news_top_970_100
Республика
6 марта 2026  18:26

По данным Министерства экономики РТ, почти 2 тысячи малых и средних предприятий, работающих на экспорт, получили помощь в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика».

Более 60 компаний бесплатно представили свою продукцию на 19 международных выставках — в Москве, Казани, Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Китае и других странах. Примерно половина участников таких мероприятий заключают экспортные контракты в ближайшие два-три года.

По итогам года 76 предпринимателей, обратившихся в Центр поддержки экспорта, подписали внешнеторговые соглашения с партнёрами из 72 стран. Ещё 110 компаний воспользовались услугой по поиску иностранных покупателей.

news_right_column_240_400
Новости
Поисковики Татарстана нашли экипаж легендарного летчика
Гороскоп на неделю со 9 марта по 15 марта 2026
Гороскоп на неделю со 9 марта по 15 марта 2026
Каток на Московском рынке в Казани завершает первый сезон - площадку закроют 9 марта
Господдержкой в 2025 году воспользовались около 2 тысяч экспортеров Татарстана
Казань готовится к возрождению традиции Дня смеха: анонсирован фестиваль юмора
Казанские врачи впервые в России вернули зрение пациенту после отравления метанолом
Межевание стало обязательным, а садоводам запретили менять вид использования земли
Межевание стало обязательным, а садоводам запретили менять вид использования земли
Главный по лампочкам и не только: как инженер становится душой театра
Главный по лампочкам и не только: как инженер становится душой театра