Господдержкой в 2025 году воспользовались около 2 тысяч экспортеров Татарстана

По данным Министерства экономики РТ, почти 2 тысячи малых и средних предприятий, работающих на экспорт, получили помощь в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика».

Более 60 компаний бесплатно представили свою продукцию на 19 международных выставках — в Москве, Казани, Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Китае и других странах. Примерно половина участников таких мероприятий заключают экспортные контракты в ближайшие два-три года.

По итогам года 76 предпринимателей, обратившихся в Центр поддержки экспорта, подписали внешнеторговые соглашения с партнёрами из 72 стран. Ещё 110 компаний воспользовались услугой по поиску иностранных покупателей.