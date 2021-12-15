Госжилфонд выделил 141 квартиру для расселения казанцев из аварийного жилья

Госжилфонд передал исполкому Казани 141 квартиру в сданных домах жилого района «Салават Купере» для расселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба ГЖФ.

Среди предоставленных квартир 79 – однокомнатные, 46 – двухкомнатные и 16 – трехкомнатные.

Жилье предоставляется по проекту «Жилье и городская среда» за счет бюджетных средств. Квартиры готовы к проживанию. Уже проведена чистовая отделка, установлена сантехника, другое необходимое оборудование, проведены водоснабжение, электричество, тепло, а также датчики задымления.