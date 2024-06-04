Граппа Любэ станет хедлайнером Сабантуя в Чистополе

В этом году Сабантуй в Чистополе обещает стать запоминающимся. На главном празднике лета выступит группа Любэ.

Как сообщается в телеграм-канале главы Чистопольского района Дмитрия Иванова, Николай Расторгуев и его группа выступят в 16:30. Праздничные мероприятия стартуют уже в 10:00 с конных скачек на ипподроме. Основные гуляния пройдут на стадионе «Татнефть-Олимп».

В программе – шоу «Битва героев труда», борьба корэш, выступления местных артистов: Ришата Тухватуллина, Рифата Зарипова и Ильмиры Нагимовой.

Ожидается, что Сабантуй в Чистополе соберет тысячи гостей из разных районов Татарстана и соседних регионов.

Ранее мы писали, что в этом году Сабантуй в Казани пройдет 22 июня на трех площадках: в Березовой роще, в Дербышках и в лесопарке у озера Лебяжье.