Граппа Любэ станет хедлайнером Сабантуя в Чистополе

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Республика
4 июня 2024  16:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В этом году Сабантуй в Чистополе обещает стать запоминающимся. На главном празднике лета выступит группа Любэ.

Как сообщается в телеграм-канале главы Чистопольского района Дмитрия Иванова, Николай Расторгуев и его группа выступят в 16:30. Праздничные мероприятия стартуют уже в 10:00 с конных скачек на ипподроме. Основные гуляния пройдут на стадионе «Татнефть-Олимп».

В программе – шоу «Битва героев труда», борьба корэш, выступления местных артистов: Ришата Тухватуллина, Рифата Зарипова и Ильмиры Нагимовой.

Ожидается, что Сабантуй в Чистополе соберет тысячи гостей из разных районов Татарстана и соседних регионов.

Ранее мы писали, что в этом году Сабантуй в Казани пройдет 22 июня на трех площадках: в Березовой роще, в Дербышках и в лесопарке у озера Лебяжье.

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