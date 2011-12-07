Почему опасны для глаз кондиционер и газонокосилка

— При отсутствии защитных очков кусочки травы, мелкие осколки, листочки, камушки из-под работающего механизма могут на высокой скорости залететь в глаз, — рассказала в интервью «Казанским ведомостям» Наргиза Давлетшина, врач-офтальмолог Республиканской офтальмологической больницы МЗ РТ им. проф. Е. В. Адамюка. Ей довольно часто приходится принимать пациентов с такого рода травмами глаз.

— В лучшем случае можно отделаться небольшой царапиной или попаданием незначительных инородных тел на роговицу, под верхнее веко, что будет сопровождаться ощущением инородного тела, дискомфортом, покраснением. Не удаленное своевременно инородное тело провоцирует воспаление разной степени тяжести. Все перечисленные предметы могут проникнуть в полость глаза, и тогда уже потребуется хирургическое вмешательство: его продолжительность и объем будут зависеть от характера инородного тела, размера входных ворот (ранки), места попадания, количества поврежденных структур глаза.

Доктор предупредила, что оценить состояние и назначить лечение может только специалист. Поэтому, если после дачных или полевых работ с применением техники человек ощущает дискомфорт в глазах, ему лучше всего обратиться в пункт неотложной офтальмологической помощи либо найти офтальмолога в ближайшей амбулатории или больнице. А лучше с самого начала не пренебрегать профилактикой и использовать специальные защитные очки и маску.

Еще одна распространенная в летний период опасность — воздействие кондиционера, в том числе автомобильного. Потому что прямое воздействие холодного воздуха, как и сквозняка, не слишком благоприятно для органов зрения и чревато конъюнктивитом (воспалением конъюнктивы — поверхностной оболочки глаза). Иногда он возникает вместе с острым респираторным заболеванием. А при пониженном иммунитете воспаление имеет более глубокий характер. Например, оно может затронуть сосудистую оболочку, провоцируя развитие иридоциклита.

— Также от переохлаждения кондиционером может появиться ячмень — воспаление в толще века, — предостерегла офтальмолог. — Причина его возникновения — закупорка слезной железки, а при дополнительном воздействии холода может развиться воспаление. Иногда ячмень самопроизвольно вскрывается, его содержимое выходит наружу, а иногда может капсулироваться, и тогда речь идет о хроническом процессе.

По словам Наргизы Давлетшиной, в этом случае на ранних этапах обычно назначается противовоспалительное лечение. Если оно не помогло, то приходится прибегать к хирургическому вмешательству. Поэтому с визитом к врачу точно не стоит тянуть, если после автомобильной или домашней прохлады под кондиционером у вас появляется отек, а также покраснение и боль в веках.