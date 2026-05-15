В Казани запустят речные трамвайчики от новых марин до центра города

15 мая 2026  13:36

В Генеральный план столицы Татарстана включено более 30 водных объектов, включая 11 городских марин и пять спортивных сооружений. Развитие водной инфраструктуры станет новым драйвером роста городских территорий. Об этом сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина на выставке International Property Market.

Застройщиков обяжут оставлять не менее 500 метров свободной береговой линии. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин предложил запустить речные трамвайчики от новых марин до центра города, что увеличит турпоток и сделает воду доступной для жителей и гостей.

В планах — строительство марины на 700 мест на полуострове «Локомотив», центра экстремальных видов спорта с искусственной волной, нескольких детских парусных школ (до 5 тысяч детей), а также мест для швартовки у Центра семьи «Казан», парка «Елмай», комплекса «Яр Парк» и на Кремлевской набережной.

