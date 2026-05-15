В казанском парке Горького начались орнитологические экскурсии

В столице Татарстана стартовал проект «Дом для птиц», организованный Дирекцией парков и скверов совместно с ЖК «Заря». Первая экскурсия уже прошла в парке имени Горького: участники с помощью биноклей наблюдали за трясогузками, пеночками, зябликами и поползнями, а информация транслировалась через аудиогиды.

Орнитолог София Хохлачева отметила, что парк Горького — настоящий зеленый оазис, лидирующий по видовому разнообразию среди городских парков (более 30 видов птиц). Летом здесь можно встретить зябликов, зарянок, дроздов, горихвосток, а также дятлов, уральских неясытей и ястребов-перепелятников.

Бесплатные экскурсии продлятся до конца июня. Ближайшие прогулки: 22 мая и 26 июня — в Русско-Немецкой Швейцарии, 30 мая — в парке Горького, 6 июня — на Большом Чайковом озере, 9 июня — в Сосновой роще. Начало в 9:00.