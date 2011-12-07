Гипертония: мифы и реальность

В рамках акции волонтеры-медики КГМУ измеряли давление всем желающим, а потом прочитали лекцию о лечении и профилактике этого заболевания. Таких нашлось довольно много - места за столиками с тонометрами не пустовали ни минуту. Люди поочередно подходили для измерения давления к двум волонтерам - девушке и молодому человеку, членам всероссийского движения «Волонтеры-медики». Его руководитель по РТ - студентка 4-го курса КГМУ факультета «Лечебное дело» Анна Макарова, рассказала «КВ» о своей молодежной организации: - Наше движение объединяет по республике более трех тысяч волонтеров. Приоритетное направление - помощь персоналу медицинских организаций и санитарно-профилактическое просвещение населения. Мы приходим в школы, где на базе средних классов создаем отряды. В них дети с 14 до 17 лет, которые интересуются медициной. Еще мы пропагандируем так называемое кадровое донорство. В лекции о гипертонии будущие врачи развенчали три самых распространенных мифа, связанных с этим заболеванием. 1. Артериальная гипертония - это болезнь пожилых. Увы, она стремительно молодеет и нередко встречается у тех, кому чуть за 30. Чем это опасно? Если человек страдает гипертонией с 30 - 35 лет и не знает об этом, то к пенсионному возрасту у него может развиться сердечная недостаточность, инфаркт или инсульт. 2. Симптомы гипертонии - покрасневшие глаза, легкое головокружение и тошнота. Однако человек долгое время может не обращать на них внимания и относительно хорошо себя чувствовать, потому что организм адаптировался к высокому давлению. 3. Если давление почти в норме, зачем лишний раз глотать всякую «химию»? Доктора не устают повторять: возникнув однажды, гипертония остается с человеком навсегда, что предопределяет необходимость постоянного приема лекарств. И если, например, врач прописал вам от давления четыре таблетки в сутки, значит, эффект достигается только при таком их количестве. Пить одну или через день не стоит. Лекторы подчеркнули: неконтролируемое кровяное давление может привести к таким угрожающим жизни состояниям, как инсульт и инфаркт. И напомнили, как нужно оказывать первую помощь человеку, у которого их заподозрили. Во-первых, срочно вызвать скорую помощь. А до ее приезда удобно усадить или уложить пострадавшего, снять с него всю давящую одежду и обеспечить свободный доступ воздуха. При подозрении на инфаркт миокарда надо дать заболевшему 150 - 325 мг аспирина и положить под язык таблетку нитроглицерина (или один раз пшикнуть спреем на его основе). При сохранении боли за грудиной минут через 5 дать пострадавшему еще одну таблетку нитроглицерина. Но если раньше человек его не принимал, делать этого не стоит: препарат может привести к резкому снижению давления. Еще волонтеры перечислили основные меры профилактики инфаркта и инсульта. Они общеизвестны: отказ от курения, регулярная сдача анализов на уровень глюкозы и холестерина, контроль за весом, ежедневная физическая активность и измерение артериального давления. Также следует ограничить употребление соли (не более 5 г, то есть около одной чайной ложки в день), а овощей и фруктов в ежедневном рационе должно быть не менее 500 г. Как правильно измерять давление? Лучше это делать через два часа после приема пищи: еда может повышать давление так же, как алкоголь и курение. Через 5 минут можно снова повторить замер. В первое время лучше измерять давление на обеих руках, а в последующем - на той, где оно выше.