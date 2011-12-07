Коварный гастрит: чем опасно это заболевание

Об этом недуге мы беседуем с кандидатом медицинских наук, врачом-гастроэнтерологом ЛДЦ «Казанская клиника» Ольгой Назаровой.- Говорят, что весна - время обострения гастрита. Почему так происходит?- С наступлением весны происходит перестройка всего организма. К тому же после зимнего периода с простудами, гриппом снижается иммунитет. Поэтому даже небольшие физические или эмоциональные перегрузки могут привести к обострению хронических болезней, в том числе и гастрита. Выше риск и первых его проявлений.- Кстати, какие симптомы говорят о том, что гастрит уже есть?- Поначалу его симптомы не слишком очевидны. Человек после еды всухомятку, после приема жирной, острой, слишком горячей или обильной пищи чувствует жжение в эпигастральной области, у него возникает изжога, отрыжка, слюнотечение. Он замечает, что быстрее наступает чувство насыщения, снижается аппетит, но списывает это на нездоровую пищу или неправильный режим питания. А это могут быть первые симптомы развивающегося гастрита. Причем зачастую заболевание начинает проявляться одним-тремя симптомами. Поэтому самое правильное в такой ситуации - не заниматься самолечением, а обращаться к гастроэнтерологу. Он назначит исследования и подберет схему лечения.- Идти к доктору надо в стадии обострения болезни или подождать, когда симптомы стихнут? - Обследование надо пройти именно в стадии обострения, чтобы уточнить активность воспаления. Нередко бывает, что человек не испытывает особого дискомфорта при гастрите, его не мучит изжога, а процесс воспаления слизистой желудка уже довольно далеко зашел. Поэтому при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки рекомендовано прохождение фиброгастродуоденоскопии и УЗИ органов брюшной полости. При хроническом процессе важно уменьшить воспаление, жалобы, улучшить качество жизни пациента и предотвратить осложнения. - Какими осложнениями опасен гастрит?- Из-за воспаления слизистой снижается качество обработки пищи желудочным соком, а это уже приводит к дестабилизации всей работы ЖКТ. И даже при богатом рационе питания человек испытывает постоянный недостаток необходимых организму веществ, потому что они не могут попасть из пищи в кровь. Это приводит к ослаблению иммунитета, а значит, повышается вероятность возникновения любого другого заболевания.Но по-настоящему гастрит опасен тем, что хроническое повреждение слизистых оболочек желудка концентрированными кислотами может привести к язве. Если ее не лечить, возможны желудочные кровотечения и летальный исход. Кроме того, гастрит может быть предвестником онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому очень важно не запускать болезнь и при первых проявлениях гастрита или подозрении на него обращаться к специалисту-гастроэнтерологу.