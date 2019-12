15 продуктов для поддержания иммунитета

1. Цитрусовые фрукты. Они содержат витамин С, который укрепляет иммунную систему и увеличивает производство белых кровяных клеток. Поскольку организм сам не производит и не хранит этот витамин, ему нужны постоянные его дозы.2. Красный перец. Содержание витамина C в этом овоще гораздо выше, чем в цитрусовых. Кроме того, перец является мощнейшим источником бета-каротина, он полезен для поддержания здоровья кожи.3. Брокколи. Насыщена витаминами и минералами, считается одним из самых полезных овощей.4. Чеснок. Активно используется почти в любой кухне мира. Еще ранние цивилизации обнаружили, что чеснок отлично противостоит инфекциям. Снижает артериальное давление, укрепляет артерии.5. Имбирь. Еще один ингредиент, противостоящий болезням. Снижает уровень воспалений, помогает избавиться от боли в горле.6. Шпинат. Богат не только витамином C, но и другими антиоксидантами, а также бета-каротином, усиливающим способность иммунной системы противостоять инфекции.7. Йогурт. Содержит живые активные культуры бактерий, которые стимулируют иммунную систему на борьбу с самыми разными болезнями. Однако нужно выбирать чистый йогурт, а не тот, что содержит разные вкусовые добавки.8. Миндаль. Когда дело касается профилактики и борьбы с простудой, то витамин Е активно усиливает эффективность витамина C. Именно витамин Е - ключ к здоровой иммунной системе, а в миндале его очень много.9. Куркума. Ключевой ингредиент соуса карри, чудодейственная специя для борьбы с воспалительными болезнями вроде остеоартрита и ревматоидного артрита.10. Зеленый чай. Зеленый и черный чай содержат флавоноиды - разновидность антиоксидантов. Зеленый чай также имеет хорошие показатели эпигаллокатехина галлата - мощнейшего антиоксиданта, усиливающего работу иммунитета.11. Папайя. Еще один фрукт, насыщенный витамином C. В одном фрукте 224% (!) суточной рекомендованной дозы этого витамина.12. Киви. Содержит массу полезнейших нутриентов, включая фолаты, калий, витамины К и С.13. Курица. Во время болезни куриный бульон не только повышает настроение, но и быстро избавляет от симптомов простуды, позволяя защититься от будущих ее рецидивов. Содержит высокое количество витамина B6.14. Семечки. Семечки подсолнуха содержат массу нутриентов, включая фосфор, магний и витамин B6, а также витамин Е. В четверти чашки семечек 82% суточной рекомендованной дозы этого витамина.15. Креветки. Идеальный продукт для тех, кто хочет укрепить иммунную систему, поскольку креветки содержат много цинка. А он необходим для того, чтобы иммунные клетки функционировали так, как это требуется.