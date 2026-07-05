Илья Самошников может вернуться в «Рубин»

По данным журналиста Анара Ибрагимова, «Рубин» близок к успешному завершению переговоров со «Спартаком» об аренде защитника Ильи Самошникова. Аренда будет рассчитана на один год. Самошников перешёл в «Спартак» из «Локомотива» в августе 2025 года за 3,7 млн евро, но за сезон отыграл лишь пять матчей: две игры в Кубке России и три – в РПЛ. В Кубке он отличился голом в ворота «Пари НН» и результативной передачей в матче с махачкалинским «Динамо».

28-летний защитник выступал за «Рубин» с января 2020 года по июль 2023-го, отыграв суммарно 87 матчей при 5+5 очках по системе «гол+пас». Затем Самошников перешёл в статусе свободного агента в «Локомотив», где провёл ещё 70 игр с результативностью «5+6». Контракт защитника со «Спартаком» действует до лета 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 2 млн евро.