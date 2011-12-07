Погибший в результате жесткой посадки самолёта в РТ житель Сызрани взлетел без разрешения

Жестко приземлившийся самолет около села Калейкино в Альметьевском районе по предварительной версии взлетел без разрешения. Об этом сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

«Отрабатывается версия, что погибший мужчина, управлявший самолетом прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ. В его задачу входила прокачка шасси, поэтому он совершал передвижение на самолете по взлётной полосе. По какой-то причине он произвел самовольный взлёт без разрешения и через несколько километров самолёт совершил жёсткую посадку. В кабине с ним была женщина, ее личность устанавливается», — говорится в сообщении.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что самолетом управлял житель Сызрани.