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Жёстко приземлившимся в Татарстане самолетом управлял житель Сызрани

Погибшими при падении самолета оказались мужчина и женщина.

Погибшими в результате жесткой посадки вблизи села Калейкино Альметьевского района оказались мужчина и женщина. Самолетам управлял житель Сызрани. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев. 

«По предварительным данным, самолёт базировался на территории Альметьевского аэроклуба. Собственник   воздушного судна- житель Бугульмы 1969 года рождения. Погибшие: мужчина-пилот- житель Сызрани и женщина-пассажир  (личность устанавливается)», — говорится в сообщении. 

Также отмечается, что На место происшествия по территориальности выехал первый зампрокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в результате жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи села Калейкино Альметьевского района погибли два человека.

КВ
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