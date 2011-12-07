Жёстко приземлившимся в Татарстане самолетом управлял житель Сызрани

Погибшими в результате жесткой посадки вблизи села Калейкино Альметьевского района оказались мужчина и женщина. Самолетам управлял житель Сызрани. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

«По предварительным данным, самолёт базировался на территории Альметьевского аэроклуба. Собственник воздушного судна- житель Бугульмы 1969 года рождения. Погибшие: мужчина-пилот- житель Сызрани и женщина-пассажир (личность устанавливается)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что На место происшествия по территориальности выехал первый зампрокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в результате жесткой посадки легкомоторного самолета вблизи села Калейкино Альметьевского района погибли два человека.