В Казани сильный ветер повалил деревья на четырех улицах

В Казани после грозы и сильного ветра из разных точек города поступали сообщения о падении деревьев. Об сообщает ГУ МЧС по РТ.

В результате грозы были повреждены автомобили, также сообщается о двух пострадавших женщинах, которые госпитализированы в городскую больницу №7.

Деревья ветер свалил по улицам Максимова в Авиастроительном районе, Зинина в Вахитовском районе, Академика Павлова в Авиастроительном районе, а также по улице Габишева в Приволжском районе.

На улице Адоратского в Ново-Савиновском районе упала балконная рама. На место происшествия выезжала оперативная группа 7-го пожарно-спасательного отряда.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани из-за сильного шторма снесло часть кровли со здания Управления Министерства юстиции на три автомобиля. Пострадавших нет.