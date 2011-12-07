Напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев доставлен в Москву для психиатрической экспертизы

Устроившего стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназа Галявиева доставили в Москву. Он находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка», а скоро будет отправлен в НИИ им. Сербского для судебно-психиатрической экспертизы. Об сообщает RT со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, который посетил изолятор с проверкой.

По словам Мельникова, Галявиев содержится в двухместной камере. Его сосед обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Галявиев спокоен и не показывает агрессии, подчеркнул ответсек ОНК.

«Он сказал, что полностью признаёт вину. Но сотрудники изолятора говорят, что 12 июня, прибыв из Казани, он бросался и на решётки, и на сотрудников, называя себя богом», — сообщил Мельников.

В казанском изоляторе Ильназ Галявиев, по информации Алексея Мельникова, был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству. Поэтому в московском СИЗО он находится под строгим надзором.

Ранее адвокат Лилия Шарапова сообщала, что Галявиев в казанском СИЗО содержался в одиночной камере.

Галявиев был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ) на два месяца — до 11 июля 2021 года. 11 мая он с ружьём напал на казанскую гимназию № 175, в результате стрельбы погибли девять человек — семеро детей и две преподавательницы.