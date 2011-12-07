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Прокуратура Челнов начала проверку после инцидента в одном из магазинов с участием подростков

В одном из магазинов автограда подростки украли алкоголь.

В соцсетях появилось видео, автор которого пояснил, что подростки попытались украсть спиртное. Покупатель заступился за продавщицу, которую толкнул один из несовершеннолетних. После этого подростки вернулись в магазин с каким-то мужчиной, который накинулся с палкой на покупателя-заступника.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, после инцидента в одном из магазинов 44-го комплекса, где произошла драка и кража спиртного, прокуратура начала проверку.

По итогам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка должностным лицам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отметил он.

КВ
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