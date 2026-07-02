За июнь в Татарстане почти 1,4 тысячи подростков вышли на первую работу

В первый месяц лета через систему студенческих отрядов республики трудоустроены 1396 человек в возрасте 14–17 лет. Школьники занимались озеленением, благоустройством, помогали в организации детского досуга, работали в общепите и сфере обслуживания.

Как отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев, первый заработок в каникулы — это не просто деньги, а важный этап профессионального самоопределения, где ребята учатся ответственности и работе в коллективе. По данным центра, более 85% старшеклассников хотели бы найти подработку на лето.

Основная занятость обеспечена через проект «Пятая трудовая четверть»: 884 школьника трудоустроены в Набережных Челнах, 340 – в Альметьевске, 65 — в Заинске. Также подростки работают в детских лагерях, сети ресторанов и на объектах благоустройства в районах.

С июля стартуют новые направления: в Казани школьники станут помощниками дежурных по вокзалу в рамках всероссийского проекта «Путевая звезда», а также впервые будут задействованы как помощники вожатых в городском центре «Ял».

16-летняя Анна Лодвикова из Заинска поделилась опытом: она начинала аниматором, а теперь сама готовит подростков к этой работе. По её словам, студотряды дают возможность не только заработать, но и постоянно расти, находить друзей и чувствовать себя полезными уже в юном возрасте.