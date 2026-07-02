За июнь в Татарстане почти 1,4 тысячи подростков вышли на первую работу

news_top_970_100
Республика
2 июля 2026  13:06

В первый месяц лета через систему студенческих отрядов республики трудоустроены 1396 человек в возрасте 14–17 лет. Школьники занимались озеленением, благоустройством, помогали в организации детского досуга, работали в общепите и сфере обслуживания.

Как отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев, первый заработок в каникулы — это не просто деньги, а важный этап профессионального самоопределения, где ребята учатся ответственности и работе в коллективе. По данным центра, более 85% старшеклассников хотели бы найти подработку на лето.

Основная занятость обеспечена через проект «Пятая трудовая четверть»: 884 школьника трудоустроены в Набережных Челнах, 340 – в Альметьевске, 65 — в Заинске. Также подростки работают в детских лагерях, сети ресторанов и на объектах благоустройства в районах.

С июля стартуют новые направления: в Казани школьники станут помощниками дежурных по вокзалу в рамках всероссийского проекта «Путевая звезда», а также впервые будут задействованы как помощники вожатых в городском центре «Ял».

16-летняя Анна Лодвикова из Заинска поделилась опытом: она начинала аниматором, а теперь сама готовит подростков к этой работе. По её словам, студотряды дают возможность не только заработать, но и постоянно расти, находить друзей и чувствовать себя полезными уже в юном возрасте.

news_right_column_240_400
Новости
Строительный рынок ПФО просел на 6%, но Татарстан в плюсе
Земским работникам культуры в РТ заплатят по миллиону рублей
Ночной гастромаркет в парке Горького: 25 проектов, турнир по пинг-понгу и музыка до утра
Форум РЭН-2026 пройдет в Москве с 14 по 16 октября
Правила поступления в вузы поменялись
За июнь в детских лагерях Татарстана отдохнули 95 тысяч ребят
Житель Нижнекамска получил полгода исправительных работ за полуторамиллионный долг по алиментам
В Казани установят восемь остановочных павильонов нового поколения