Все виды топлива в Татарстане прибавили в цене за неделю

Согласно свежей статистике Росстата, в последнюю неделю июня на заправках республики зафиксирован рост стоимости всех видов моторного топлива. Больше всего подскочил АИ-92 – его цена перешагнула отметку 65 рублей, прибавив более рубля за литр. АИ-95 также подорожал, теперь его отпускают за 71,45 рубля против 70,47 неделей ранее.

Премиальный АИ-98 вырос менее заметно, но всё же достиг 93,60 рубля за литр. Дизельное топливо тоже не осталось в стороне – его средняя цена увеличилась с 78,54 до 79,41 рубля. В итоге среднеарифметическая стоимость литра топлива в регионе за семь дней поднялась с 67,92 до 68,89 рубля.