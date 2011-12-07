В «доме со звездой» в Кировском районе Казани произошел пожар

В известном казанцам «доме со звездой» в Кировском районе Казани произошел пожар. Сообщение о горении на пульт пожарных поступило в 7.50 сегодня, 15 июля.

Пожарные прибыли к месту через 5 минут. 25 жильцов дома эвакуировались самостоятельно до их прибытия.

Горела двухкомнатная квартира на 3-м этаже, площадь пожара составила 30 кв. м. Пожарные ликвидировали открытое горение в 8.20 ликвидация, а также обошли закрытые квартиры. Пострадавших от пожара не было.

Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

Напомним, дом в конструктивистском стиле был построен после эвакуации в Казань завода обозных деталей в 1929 году. В доме люди живут на 4-м этаже, а 1-й, 2-й и 3-й этажи заброшены и частично распроданы.