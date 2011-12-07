16 металлических решеток и урна для мусора украдены в казанском парке «Крылья Советов»

Вандалы вынесли из парка 16 металлических решеток с прожекторов нижнего освещения, сломали в них два светильника и украли урну для мусора. Об этом сообщает пресс-служба дирекция парков и скверов Казани.

Дирекция обратилась в полицию с заявлением о краже и порче имущества. Выявить вандалов должны помочь записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в парке.

Напомним, парк «Крылья Советов» был заложен в 1939 году в Авиастроительном районе г. Казани. Посвящен парк истории самолетостроения в СССР. Недавно в парке прошла большая реконструкция.